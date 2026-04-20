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Mattarella ha ricevuto il Presidente della Repubblica del Kenya Ruto

Cronaca
redazione
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AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, in visita ufficiale, il Presidente della Repubblica del Kenya, William Kipchirchir Samoei Arap Ruto.

Era presente all’incontro il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

Mattarella e Ruto sono al loro terzo incontro. I due Capi di Stati si sono incontrati per la prima volta nel marzo del 2023, quando il Presidente Mattarella si è recato in Visita di Stato a Nairobi e Malindi, e nel gennaio 2024, quando il Presidente Ruto è stato ricevuto al Quirinale.

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