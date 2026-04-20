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Anarchici, Ostellari: “La violenza non ci farà cambiare idea”

Cronaca
redazione
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AgenPress. “Gli episodi registrati in diverse città italiane, segnati da atti di violenza riconducibili a gruppi anarchici contro le forze dell’ordine, si inseriscono in un clima di tensione che richiede attenzione e una risposta ferma.

Piena solidarietà al poliziotto ferito. La violenza non può trovare alcuna forma di legittimazione e va contrastata con determinazione.

Gli atti a cui abbiamo assistito mirano ad alimentare caos e paura, ma sia chiaro: non intimidiscono lo Stato e non ne condizionano le scelte. Sul 41 bis non si arretra, così come si continua a investire sulla sicurezza che dobbiamo garantire ai cittadini.”

Così Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia.

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