Dopo un appello di Trump, l’Iran accetta di non giustiziare otto donne legate alle proteste contro il regime

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che l’Iran non giustizierà più le otto donne coinvolte nelle proteste contro il regime, dopo averne sollecitato il rilascio.

“Ottima notizia! Mi è appena stato comunicato che le otto donne manifestanti che sarebbero state giustiziate in Iran non saranno più uccise”, ha dichiarato Trump in un post su Truth Social.

Secondo quanto riferito, quattro delle donne saranno rilasciate immediatamente, mentre le restanti quattro sconteranno una pena detentiva di un mese.

Il presidente ha ringraziato l’Iran per aver sospeso le esecuzioni, affermando: “Apprezzo molto che l’Iran e i suoi leader abbiano rispettato la mia richiesta”.

Trump aveva precedentemente affermato sui social media che il rilascio delle donne avrebbe potuto giocare a favore dell’Iran durante i negoziati previsti per quello stesso giorno, quando alla fine ha annunciato la proroga di un cessate il fuoco di due settimane.

“Ai leader iraniani, che presto saranno in trattative con i miei rappresentanti: apprezzerei moltissimo il rilascio di queste donne”, ha detto Trump martedì, rispondendo a un post di un attivista su X che includeva le foto di otto donne non identificate.

La magistratura iraniana, tuttavia, ha risposto prontamente alle affermazioni di Trump, negando che le donne siano mai state condannate a morte, secondo quanto riportato da New Arab, testata giornalistica specializzata sul Medio Oriente.

” Trump è stato tratto in inganno ancora una volta da notizie false”, si legge sul sito ufficiale della magistratura, Mizan Online. “Alcune delle donne che si diceva fossero sul punto di essere giustiziate sono state rilasciate, mentre altre devono affrontare accuse che, se confermate, comporterebbero al massimo la reclusione”.