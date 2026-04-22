L’Iran ha mostrato un lanciamissili balistico durante una manifestazione

AgenPress. Ieri sera, durante una manifestazione a Teheran, l’Iran ha mostrato quello che sembrava essere un lanciamissili balistico.
In foto e video si può vedere una grande folla radunatasi nella capitale iraniana durante una manifestazione a favore dell’esercito.
Si poteva vedere quello che sembrava essere un lanciamissili balistico mentre veniva guidato attraverso la folla, mentre i manifestanti scandivano slogan.
La dichiarazione è giunta mentre le Guardie Rivoluzionarie promettevano di infliggere un colpo decisivo agli interessi statunitensi nella regione qualora i combattimenti fossero ripresi.