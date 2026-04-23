El Salvador celebra un processo di massa contro 486 membri di bande criminali

AgenPress. Un tribunale salvadoregno ha dato inizio a un processo collettivo contro 486 presunti membri di bande criminali, uno dei più grandi processi di massa avviati nell’ambito della campagna contro la violenza delle bande voluta dal presidente Nayib Bukele.

Secondo l’accusa, i capi d’imputazione contro i presunti membri della banda Mara Salvatrucha, o MS-13, riguardano oltre 47.000 crimini commessi tra il 2012 e il 2022, incluso un fine settimana che è stato il più sanguinoso in El Salvador dalla guerra civile.

Le accuse includono omicidio, femminicidio, estorsione e traffico d’armi.

In virtù dello stato di emergenza entrato in vigore nel 2022 e ripetutamente rinnovato, le forze di sicurezza hanno arrestato oltre 91.500 persone e il Congresso ha approvato un decreto che autorizza i processi di massa.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno avvertito che i procedimenti giudiziari collettivi violano il giusto processo e impediscono agli imputati di accedere a un avvocato.

La procura salvadoregna ha presentato come prove le autopsie, le analisi balistiche e le testimonianze, chiedendo al giudice di infliggere la pena detentiva massima per ciascun reato.

Un singolo imputato potrebbe ricevere fino a 245 anni di carcere se riconosciuto colpevole di più capi d’accusa.

Il governo di Bukele ha affermato che la repressione delle bande criminali, attuata in virtù dei poteri di emergenza, ha ridotto il tasso di omicidi lo scorso anno a 1,3 ogni 100.000 persone, rispetto ai 7,8 del 2022.