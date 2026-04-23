AgenPress. L’Iran ha sequestrato due navi nello Stretto di Hormuz, rafforzando il suo controllo sulla strategica via navigabile dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato degli attacchi, senza alcun segnale di ripresa dei colloqui di pace.

Con una brusca inversione di rotta poche ore dopo aver minacciato una ripresa delle violenze, martedì Trump ha fatto quello che sembrava un annuncio unilaterale, dichiarando che gli Stati Uniti avrebbero esteso il cessate il fuoco fino a quando non avessero discusso una proposta iraniana nei colloqui di pace per porre fine alla guerra, iniziata due mesi fa.

Tuttavia, i funzionari iraniani non hanno dichiarato di aver acconsentito ad alcuna proroga della tregua e hanno criticato la decisione di Trump di mantenere il blocco navale statunitense contro il commercio marittimo iraniano, considerato dall’Iran un atto di guerra.

Il presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Baqer Qalibaf ha affermato che un cessate il fuoco completo avrebbe senso solo se il blocco venisse revocato.

Riaprire lo Stretto di Hormuz, lo stretto passaggio che prima della guerra era attraversato da un quinto del commercio petrolifero mondiale, era impossibile con una “flagrante violazione del cessate il fuoco” di tale portata, ha dichiarato Qalibaf sui social media.