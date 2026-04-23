AgenPress. L’Iran ha giustiziato un uomo condannato per legami con i servizi segreti israeliani, ha riferito giovedì l’agenzia di stampa Mizan.

Mizan ha identificato l’uomo come Soltanali Shirzadi Fakhr, affermando che era stato a lungo membro dell’MEK (Mujahideen-e-Khalq) e che era stato riconosciuto colpevole di aver collaborato con l’intelligence israeliana.