Tragedia a Catanzaro: donna si lancia dalla finestra con i tre figli, morti la madre e due bambini

AgenPress. Una tragedia sconvolgente ha colpito la città di Catanzaro, dove una donna si è gettata dalla finestra del terzo piano della propria abitazione, in via Zanotti Bianco, portando con sé i tre figli piccoli. Il drammatico gesto ha provocato la morte della madre e di due dei bambini, mentre una terza figlia è ricoverata in condizioni gravissime.

Secondo le prime informazioni, le vittime sono due bimbi di appena 4 anni e 4 mesi. La sorellina maggiore, di 5 anni e mezzo, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici stanno tentando di salvarle la vita. Le sue condizioni sono giudicate molto critiche.

L’episodio è avvenuto in un contesto residenziale e ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Al momento, l’ipotesi principale è quella di un gesto estremo maturato in un contesto di forte disagio personale o familiare, ma saranno gli accertamenti degli inquirenti a chiarire le motivazioni che hanno portato a un epilogo così drammatico.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Un’intera città si stringe attorno al dolore per una vicenda che lascia sgomenti e solleva interrogativi profondi sulle condizioni di fragilità e isolamento che possono sfuggire all’attenzione di chi sta intorno.

Le autorità invitano alla massima cautela nella diffusione di informazioni non verificate e sottolineano l’importanza di affrontare con sensibilità e rispetto tragedie di questa portata.