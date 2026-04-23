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Panama afferma che il sequestro delle navi da parte dell’Iran costituisce un “grave attacco alla sicurezza marittima”

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AgenPress. Il Ministero degli Esteri di Panama ha dichiarato che il sequestro della nave MSC Francesca, battente bandiera panamense, e altre azioni nello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran “rappresentano un grave attacco alla sicurezza marittima”.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha sequestrato la MSC Francesca, di proprietà italiana, e la nave Epaminondas.

“Queste azioni aumentano le tensioni nel Golfo e sono contrarie al diritto internazionale”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Panama in un comunicato.

«Inoltre», si legge nel documento, «rappresentano un grave attacco alla sicurezza marittima e costituiscono un’inutile escalation in un momento in cui la comunità internazionale auspica che lo Stretto di Hormuz rimanga aperto alla navigazione internazionale, libero da minacce o ricatti di alcun tipo».

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