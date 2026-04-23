Panama afferma che il sequestro delle navi da parte dell’Iran costituisce un “grave attacco alla sicurezza marittima”

AgenPress. Il Ministero degli Esteri di Panama ha dichiarato che il sequestro della nave MSC Francesca, battente bandiera panamense, e altre azioni nello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran “rappresentano un grave attacco alla sicurezza marittima”.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha sequestrato la MSC Francesca, di proprietà italiana, e la nave Epaminondas.

“Queste azioni aumentano le tensioni nel Golfo e sono contrarie al diritto internazionale”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Panama in un comunicato.

«Inoltre», si legge nel documento, «rappresentano un grave attacco alla sicurezza marittima e costituiscono un’inutile escalation in un momento in cui la comunità internazionale auspica che lo Stretto di Hormuz rimanga aperto alla navigazione internazionale, libero da minacce o ricatti di alcun tipo».