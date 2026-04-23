La guerra in Iran sta spingendo più di 30 milioni di persone nella povertà

AgenPress. Oltre 30 milioni di persone saranno spinte nuovamente nella povertà a causa degli effetti della guerra in Iran, come i problemi di approvvigionamento di carburante e fertilizzanti, ha dichiarato Alexander De Croo, capo del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).

La carenza di fertilizzanti, aggravata dal blocco dello Stretto di Hormuz, ha già ridotto la produttività agricola, ha dichiarato De Croo. “L’insicurezza alimentare raggiungerà il suo apice tra qualche mese, e non c’è molto che possiamo fare al riguardo”, ha affermato, citando anche altri impatti della crisi, come la carenza di energia.

“Anche se la guerra finisse domani, ne subiremmo già le conseguenze, che spingerebbero più di 30 milioni di persone di nuovo nella povertà”, ha affermato.

La maggior parte dei fertilizzanti a livello mondiale viene prodotta in Medio Oriente e un terzo delle forniture globali transita attraverso lo Stretto di Hormuz.

All’inizio di questo mese, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite hanno avvertito che la guerra avrebbe fatto aumentare i prezzi dei prodotti alimentari, gravando ulteriormente sulle popolazioni più vulnerabili del mondo.

De Croo ha affermato che gli effetti a catena della crisi hanno già spazzato via una percentuale stimata tra lo 0,5% e lo 0,8% del PIL globale. “Cose che richiedono decenni per essere costruite, vengono distrutte in otto settimane di guerra”, ha dichiarato.

La crisi sta inoltre aggravando gli sforzi umanitari, poiché i finanziamenti si riducono e i bisogni aumentano in aree già in situazioni di emergenza, come il Sudan, Gaza e l’Ucraina.

“Le persone che sopravvivono grazie agli aiuti umanitari non avranno questa possibilità e si troveranno in una situazione ancora più vulnerabile.”