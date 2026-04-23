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Salute, arriva la riforma Schillaci per la medicina territoriale. Illustrato l’impianto alle Regioni

Sanità
redazione
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AgenPress. Ammodernare il Servizio Sanitario Nazionale, senza intaccarne i principi, ma puntando sempre di più sul rafforzamento della medicina territoriale e sul coinvolgimento, nelle Case di Comunità, dei medici di medicina generale.

È l’obiettivo del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che oggi ha illustrato alle Regioni l’impianto della sua riforma con la volontà di “fare presto per dare agli italiani una sanità più efficiente e vicina ai cittadini, soprattutto ai più fragili”.

Si va verso un decreto-legge che sarà ora condiviso con le Regioni. “Non possiamo perdere un’occasione storica per l’Italia”, ha detto il Ministro nell’incontro odierno.

Il Ministro punta a fare della medicina territoriale una chiave per la “svolta” e la “profonda innovazione” del Servizio Sanitario Nazionale.

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