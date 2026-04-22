22 aprile 2026, Giornata nazionale della salute della donna

AgenPress. Il 22 aprile si celebra in Italia la Giornata nazionale della salute della donna, istituita e promossa su iniziativa del Ministero della Salute e della Fondazione Atena Onlus.

La Giornata, giunta quest’anno alla undicesima edizione, pone al centro dell’attenzione i temi legati alla salute della donna e alla sua tutela, dalla promozione di comportamenti sani e dalla prevenzione, all’accesso alle cure sul territorio, alla sensibilizzazione sull’importanza di prendersi cura della propria salute in ogni età della vita.

“La salute femminile è un patrimonio da difendere, per il benessere di tutte le donne e della collettività – ha dichiarato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata – Lavoriamo per favorire un approccio sempre più personalizzato e appropriato alla salute delle donne e garantire a tutte, a ogni età, le migliore pratiche di cura, assistenza e, soprattutto, prevenzione. La prevenzione è lo strumento più efficace per proteggere il futuro: per questo abbiamo rafforzato la promozione dei corretti stili di vita e abbiamo potenziato i programmi di screening per il cancro della mammella e del colon-retto, ampliando le fasce d’età per accedere alla diagnosi precoce”.

In occasione di questa ricorrenza sul territorio nazionale si svolgono iniziative di sensibilizzazione e prevenzione organizzate da enti, associazioni, fondazioni, società scientifiche, Irccs, etc. che si occupano di promozione della salute della donna.

La Fondazione Atena Onlus ha promosso, anche quest’anno, l’iniziativa Fiume in rosa in varie città italiane. Una regata non agonistica di imbarcazioni con a bordo sia donne operate al seno che usano il canottaggio come riabilitazione che atlete provenienti dai circoli sportivi di tutta Italia

Tra gli eventi in programma

​ H Open week sulla salute della donna , iniziativa promossa da Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere . Dal 22/29 aprile 2026 attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi

, iniziativa promossa da . Dal 22/29 aprile 2026 attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi il Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse 800 861061, sarà attivo durante la Giornata dalle ore 9.00 alle 19.00 per dare risposte su salute sessuale e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse.

Iniziative segnalate dal territorio

Salute donna onlus: cicli di prevenzione sul tumore al seno, incontri informativi e divulgativi dedicati alla prevenzione, diagnosi precoce, terapie e qualità della vita, con focus sul ruolo delle associazioni. Le tappe previste sono: Trento, Cagliari, Vimercate, Monza, Magenta e Pavia.

Iniziative dell’Associazione mogli medici italiani A.M.M.I. dedicate in particolare alla prevenzione.

Esa-Educazione alla salute attiva: in occasione della giornata promuove tra maggio e ottobre un corso di cucina sana e intelligente aperto gratuitamente alle pazienti oncologiche dei tre maggiori ospedali cittadini, che si svolgerà nei prossimi mesi.

ALTS – Associazione Lotta Tumori Seno nella sede di Napoli in programma visite gratuite fino al 23 aprile.

La prevenzione dei tumori: prevenzione primaria e screening

In Italia si registrano ogni giorno oltre 1000 nuovi casi di tumore. Di questi il 40% circa può essere prevenuto attraverso l’adozione di uno stile di vita corretto e l’effettuazione delle vaccinazioni consigliate e può essere diagnosticato in una fase precoce.

Per garantire equità nell’accesso a una diagnosi precoce, il Servizio sanitario nazionale offre gratuitamente tre programmi di screening per la prevenzione dei tumori del seno, del collo dell’utero e del colon-retto.

“Uno screening può salvarti la vita!” è lo slogan della campagna di comunicazione del Ministero, che vede come testimonial l’attrice Nancy Brilli. Guarda lo spot della campagna.

Salute della donna: una questione di stile… di vita

L’aspettativa di vita delle donne è migliorata negli anni, ma per far sì che l’invecchiamento si accompagni a una buona qualità della vita è importante mantenere comportamenti a tutte le età:

seguire una corretta alimentazione

praticare regolare attività fisica

non fumare ed evitare il consumo di qualsiasi prodotto con nicotina

evitare il consumo rischioso e dannoso di alcol.

Questi comportamenti possono, infatti, prevenire e ridurre la comparsa e la progressione di tante patologie (malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, diabete, tumori, forme di depressione o demenza) e consentire di invecchiare con una qualità di vita e una salute migliori.

Nella donna i benefici per la salute derivanti dall’attività fisica comprendono un minor rischio di contrarre malattie croniche, come malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione arteriosa, alcune forme di tumore, come quello al seno e al colon, e il miglioramento della mineralizzazione ossea in età giovanile e comunque a tutte le età, che contribuisce alla prevenzione dell’osteoporosi anche durante la menopausa.