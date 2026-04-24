Cosenza. ‘A Cena con Hegel’: lunedì 27 aprile la presentazione del volume di Pierfranco Bruni

AgenPress. Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 17:00, si terrà presso la Terrazza Pellegrini (via Luigi Pellegrini Editore, 41) un importante appuntamento letterario filosofico dedicato alla presentazione del nuovo libro di Pierfranco Bruni, intitolato “A Cena con Hegel”.

L’incontro si aprirà con i saluti di Maria Pia Galasso, Presidente del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia (Sezione di Cosenza), e di Antonio Belmonte, Presidente dell’associazione Giorgio La Pira.

La sessione dedicata a letture e commenti sarà curata dalla scrittrice Daniela Santelli, socia del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia. A seguire, il programma prevede un approfondimento e dialogo con l’autore, moderato da Antonietta Cozza, che vedrà la partecipazione di Francesco Kostner.

L’evento, promosso dalla casa editrice Luigi Pellegrini Editore in collaborazione con la Città di Cosenza, il Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia e l’Associazione Giorgio La Pira, rappresenta un’occasione preziosa di confronto culturale nel cuore di Cosenza.

Filosofia e letteratura per un pensatore come Hegel che sembra distante ma è ancora nel dibattito politico e culturale del nostro tempo. Pierfranco Bruni lo ha reso un personaggio che cammina tra noi tra le crisi e i conflitti.

Informazioni in sintesi:

Evento: Presentazione del volume “A Cena con Hegel” di Pierfranco Bruni.

Data: Lunedì 27 aprile 2026; Orario: Ore 17:00.

Luogo: Terrazza Pellegrini, Via Luigi Pellegrini Editore 41, 87100 Cosenza.