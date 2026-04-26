Le speranze di pace tra Stati Uniti e Iran si affievoliscono dopo che Trump ha interrotto i colloqui

AgenPress. Le speranze di una svolta diplomatica nella guerra tra Stati Uniti e Israele con l’Iran si sono affievolite con l’inizio della nuova settimana, con i colloqui volti a porre fine al conflitto, che dura da due mesi, in una fase di stallo e con Teheran e Washington che mostrano scarsa volontà di ammorbidire le proprie posizioni.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha lasciato a mani vuote il Pakistan, mediatore dello Stato, nel fine settimana, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato la visita programmata a Islamabad dei suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, infliggendo due duri colpi consecutivi alle prospettive di pace.