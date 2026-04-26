Le speranze di pace tra Stati Uniti e Iran si affievoliscono dopo che Trump ha interrotto i colloqui

AgenPress. Le speranze di una svolta diplomatica nella guerra tra Stati Uniti e Israele con l’Iran si sono affievolite con l’inizio della nuova settimana, con i colloqui volti a porre fine al conflitto, che dura da due mesi, in una fase di stallo e con Teheran e Washington che mostrano scarsa volontà di ammorbidire le proprie posizioni.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha lasciato a mani vuote il Pakistan, mediatore dello Stato, nel fine settimana, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato la visita programmata a Islamabad dei suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, infliggendo due duri colpi consecutivi alle prospettive di pace.
La situazione di stallo lascia la più grande economia del mondo e una delle principali potenze petrolifere bloccate in uno scontro che ha già spinto i prezzi dell’energia ai massimi pluriennali, alimentato l’inflazione e oscurato le prospettive di crescita globale.
Secondo una dichiarazione del governo iraniano, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha comunicato telefonicamente al primo ministro pakistano Shehbaz Sharif che Teheran non avrebbe partecipato a “negoziati imposti” sotto minacce o blocco.
Pezeshkian ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero innanzitutto rimuovere gli “ostacoli operativi”, incluso il blocco dei porti iraniani, prima che i negoziatori possano gettare le basi per risolvere il conflitto.