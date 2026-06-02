L’Istituto Zaleuco apre le adesioni: opportunità per studiosi, ricercatori e professionisti delle scienze giuridiche e sociali

AgenPress. L’Istituto Italiano per la Ricerca Interdisciplinare nelle Scienze Giuridiche e Sociali “Zaleuco” (IIRGS) dell’ Università della Calabria, ha pubblicato l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle domande di adesione da parte di studiosi, ricercatori e professionisti interessati a partecipare alle attività scientifiche del Centro.

L’iniziativa trae fondamento dal Regolamento dell’Istituto, che prevede la possibilità di aderire alle attività di ricerca per una vasta platea di soggetti appartenenti al mondo accademico e professionale. Possono infatti presentare domanda professori e ricercatori universitari, sia in ruolo sia fuori ruolo, dottorandi, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, cultori della materia, professionisti, studiosi, enti e soggetti giuridici i cui interessi siano coerenti con le finalità scientifiche del Centro.

Il numero degli aderenti non è soggetto a limiti e le richieste saranno valutate dal Consiglio Scientifico. Particolare attenzione è riservata ai giovani studiosi e alle professionalità qualificate provenienti anche da contesti extrauniversitari. L’Istituto – diretto dal Prof Enrico Caterini, ordinario di Diritto Privato – intende infatti promuovere percorsi di formazione avanzata e favorire l’inserimento nelle attività di ricerca attraverso la partecipazione a progetti, seminari, iniziative scientifiche e momenti di confronto interdisciplinare.

Per la presentazione della candidatura è necessario compilare l’apposita domanda disponibile sul portale dell’Ateneo e allegare il proprio curriculum studiorum. La documentazione dovrà essere trasmessa entro l’11 luglio 2026 all’indirizzo di posta elettronica istitutozaleuco@unical.it.

L’avviso rappresenta un’importante occasione per quanti intendono contribuire allo sviluppo della ricerca interdisciplinare nei settori delle scienze giuridiche e sociali, entrando a far parte di una rete scientifica orientata alla collaborazione tra discipline, alla valorizzazione delle competenze e alla crescita delle nuove generazioni di ricercatori.

di Elia Fiorenza