Antitrust, istruttoria su Volotea per pratica scorretta su prezzo biglietti. Codacons: Antitrust indaga su nostro esposto

AgenPress. L’Antitrust ha accolto l’esposto presentato lo scorso aprile dal Codacons sul caso Volotea, e ha aperto una istruttoria sul supplemento carburante richiesto dalla compagnia aerea sulla base delle segnalazioni fatte pervenire dall’associazione all’Autorità.

Grazie al nostro dossier finalmente qualcosa si muove sul fronte dei supplementi delle compagnie aeree legati ai rincari del jet-fuel – spiega il Codacons – Nell’esposto, corredato da ampia documentazione con centinaia di segnalazioni dei passeggeri che si erano rivolti al Codacons, evidenziavamo come la pratica di richiedere somme di denaro fino a 14 euro a tratta agli utenti che avevano già acquistato un biglietto violasse il Regolamento (CE) n. 1008/2008, che impone che al consumatore sia indicato il prezzo finale comprensivo di tutti i costi e le tasse. Una tesi condivisa anche dalla Commissione Europea che lo scorso 8 maggio ha varato delle linee guida per il trasporto aereo dove si vieta espressamente qualsiasi supplemento legato al carburante.

Dopo l’Antitrust abbiamo deciso di investire della questione anche la Procura della Repubblica di Roma, cui abbiamo presentato un ulteriore esposto affinché accerti eventuali illeciti a danno dei passeggeri – spiega il Codacons – Se l’istruttoria dell’Autorità accerterà l’illegittimità del supplemento richiesto ai viaggiatori, Volotea dovrà restituire agli utenti le somme percepite comprensive degli interessi legali, ed in tal senso il Codacons è pronto ad avviare una possibile class action nei confronti del vettore aereo.