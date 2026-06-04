Tornado a Conca d’Oro. Serve un piano straordinario di manutenzione degli alberi a rischio e un sostegno a tutti i cittadini danneggiati

AgenPress. Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella giornata di ieri sulla Capitale, colpendo in particolare le aree di Conca d’Oro, Montesacro, Prati Fiscali, Talenti e le zone limitrofe. Secondo le prime ricostruzioni, una tromba d’aria con raffiche che avrebbero superato i 100 chilometri orari ha provocato la caduta di decine di alberi, danni a veicoli, infrastrutture, attività commerciali e impianti sportivi, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini.

Il bilancio parla di circa sessanta alberi crollati, oltre cento interventi dei vigili del fuoco e numerosi danni materiali. Fortunatamente non si registrano conseguenze gravi per le persone coinvolte, nonostante la violenza del fenomeno abbia provocato momenti di forte paura e disorientamento in diversi quartieri della città.

Di fronte a quanto accaduto, AMSI – Associazione Medici di Origine Straniera in Italia, denominata anche Unione Professionisti della Sanità Internazionali, UMEM – Unione Medica Euromediterranea, AISCNEWS – Agenzia Mondiale Senza Confini, Co-mai (Comunità del Mondo Arabo in Italia) e il Movimento Internazionale Uniti per Unire esprimono vicinanza ai cittadini colpiti e invitano a una riflessione approfondita sulla prevenzione, sulla sicurezza urbana e sulla necessità di affrontare con strumenti adeguati eventi meteorologici che appaiono sempre più frequenti e intensi.

VICINANZA ALLE FAMIGLIE E AI QUARTIERI COLPITI

A nome delle associazioni e dei movimenti, e a nome del Centro Medico Iris Italia, sito a Via Valsavaranche 83-85, una delle zone maggiormente danneggiate, parlano il Prof. Foad Aodi (medico fisiatra, Direttore Sanitario della struttura, nonché giornalista e divulgatore scientifico internazionale, esperto in salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCEO e docente dell’Università di Tor Vergata), il Dott. Nadir Aodi (podologo e amministratore unico del Centro) e la Dott.ssa Letizia Aodi (dietista).

«La nostra solidarietà va a tutte le famiglie che hanno vissuto ore di apprensione e disagio a causa di questo evento eccezionale».

«Camminando personalmente da casa verso il nostro Centro Medico Irisitalia, a piedi, in via Valsavaranche, abbiamo potuto osservare da vicino le conseguenze della tromba d’aria. Abbiamo incontrato cittadini spaventati, persone sorprese dalla violenza del vento e residenti preoccupati per i danni subiti. Abbiamo assistito a scene che raramente si vedono nella nostra città: alberi sradicati, automobili danneggiate, strade bloccate e attività costrette a fermarsi improvvisamente.

Non parliamo di una normale perturbazione o di un semplice temporale. Siamo stati di fronte a un vero e proprio tornado che ha colpito improvvisamente alcuni quartieri della Capitale, causando danni significativi a veicoli, strutture e spazi pubblici. Particolarmente colpite le aree di Conca d’Oro, Prati Fiscali e via Valsavaranche, dove il vento ha provocato danni a numerose automobili e creato forti disagi alla popolazione.

Il nostro pensiero va alle persone coinvolte e al fatto che, fortunatamente, non si registrano feriti gravi. Se un fenomeno di questa portata si fosse verificato in un orario diverso, con un numero maggiore di persone in strada o nel pieno delle attività lavorative, il bilancio avrebbe potuto essere molto più pesante.»

PREVENZIONE E MANUTENZIONE DEVONO DIVENTARE PRIORITÀ

Secondo la rete associativa e dei movimenti, nonché secondo il pensiero dei responsabili del Centro Medico Iris Italia, quanto accaduto rappresenta un ulteriore campanello d’allarme che impone una maggiore attenzione alla prevenzione.

«È necessario studiare con attenzione questi fenomeni e rafforzare tutte le attività di monitoraggio e manutenzione preventiva. In particolare occorre accelerare il censimento e la verifica degli alberi maggiormente esposti al rischio di caduta, intervenendo prima che possano trasformarsi in un pericolo per cittadini e automobilisti.

Eventi estremi come quello registrato oggi impongono inoltre una riflessione più ampia sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulla necessità di adeguare la pianificazione urbana alle nuove sfide ambientali. Le città devono essere sempre più preparate a fronteggiare fenomeni improvvisi che fino a pochi anni fa erano considerati eccezionali.

Ogni volta che eventi meteorologici intensi colpiscono Roma assistiamo a pesanti disagi per la popolazione, con traffico paralizzato, danni economici e comprensibili situazioni di paura. La prevenzione deve diventare un investimento prioritario e non un intervento successivo all’emergenza.»

SOSTEGNO AI DANNEGGIATI E ATTENZIONE ALLA SALUTE DELLE PERSONE

La rete associativa e dei movimenti chiede alle istituzioni di continuare a seguire da vicino tutte le persone che hanno subito danni.

«Chiediamo al Comune di Roma e al sindaco Roberto Gualtieri di proseguire nel lavoro di assistenza e supporto ai cittadini coinvolti, affinché nessuno venga lasciato solo ad affrontare le conseguenze di quanto accaduto. È importante garantire attenzione alle famiglie, ai commercianti e a tutti coloro che hanno subito danni alle proprie abitazioni, alle attività e ai veicoli.

Non vanno sottovalutati nemmeno gli effetti psicologici di situazioni come questa. Ho visto personalmente cittadini impauriti, famiglie preoccupate e persone disorientate di fronte a quanto stava accadendo. La tutela della salute passa anche dalla capacità di rassicurare e assistere la popolazione nei momenti di emergenza, soprattutto quando sono coinvolti anziani, bambini e persone fragili.»

TUTELARE LE ATTIVITÀ SANITARIE E GARANTIRE CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NELLE EMERGENZE

«Tra le conseguenze meno visibili ma non meno importanti di quanto accaduto vi sono i disagi subiti dalle strutture sanitarie e dai professionisti che operano sul territorio. Davanti al nostro studio di via Valsavaranche un pino di oltre dieci metri è crollato improvvisamente, danneggiando cinque automobili. Per fortuna l’episodio si è verificato intorno alle ore nove, al momento dell’apertura delle attività. Pochi istanti prima un paziente era appena sceso dalla propria vettura ed era entrato nello studio per prendere un appuntamento. Questo ha evitato conseguenze che avrebbero potuto essere molto gravi.

A causa dell’emergenza siamo stati costretti a sospendere per un’intera giornata l’attività ambulatoriale, con notevoli difficoltà per i professionisti sanitari, per il personale e soprattutto per i pazienti che attendevano visite e prestazioni programmate. Situazioni come queste dimostrano quanto sia importante prevedere misure specifiche di sostegno alle attività sanitarie che, anche durante le emergenze, continuano a rappresentare un presidio fondamentale per la popolazione.

Per questo rivolgiamo un appello alle istituzioni regionali e comunali affinché venga garantita la massima attenzione alle strutture sanitarie, ai professionisti e ai cittadini coinvolti. È necessario sostenere chi assicura servizi essenziali alla collettività e accompagnare famiglie, residenti, attività economiche e operatori sanitari nel percorso di ritorno alla normalità, senza lasciare indietro nessuno.

Desideriamo inoltre ringraziare la rete dei giornalisti locali e nazionali che ha seguito con grande attenzione l’evoluzione dell’emergenza, contribuendo a fornire informazioni tempestive e utili alla popolazione. In momenti come questi, l’informazione di prossimità svolge un ruolo fondamentale per orientare i cittadini e favorire una comunicazione corretta e responsabile.»

RINGRAZIAMENTO A SOCCORRITORI, ISTITUZIONI E CITTADINI

Il Prof. Foad Aodi sottolinea l’impegno e la solidarietà che fanno la differenza: «Desidero ringraziare tutti coloro che si sono immediatamente attivati per aiutare la popolazione: i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell’ordine, il personale comunale e i tanti cittadini che hanno dimostrato grande senso civico e solidarietà».

«Un particolare ringraziamento, da parte di tutti noi del Centro Iris Italia, e naturalmente da parte delle associazioni e dei movimenti, va al presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, che si è recato immediatamente nelle aree colpite per seguire da vicino l’emergenza e stare accanto ai residenti. Ringraziamo inoltre i tanti amici e cittadini che hanno telefonato e manifestato immediatamente la loro disponibilità ad aiutare le persone coinvolte».

Foad, Nadir, Letizia, e tutto il personale si sono messi subito a disposizione per sostenere chi aveva bisogno di aiuto e per offrire supporto concreto alla popolazione di via Valsavaranche, Conca d’Oro e Prati Fiscali.

PIANO STRAORDINARIO PER SICUREZZA, RIPRISTINO E SOSTEGNO AI CITTADINI. LE PROPOSTE DELLA RETE ASSOCIATIVA E DEI MOVIMENTI

La rete associativa e dei movimenti ritiene inoltre necessario avviare un piano straordinario e immediato di intervento nelle aree maggiormente colpite, a partire da Conca d’Oro, Prati Fiscali, Talenti, Montesacro e via Valsavaranche, dove la violenza del tornado ha provocato danni significativi a veicoli, abitazioni, studi professionali, attività commerciali e infrastrutture di quartiere.

In particolare, appare indispensabile accelerare la rimozione dei detriti e dei materiali pericolanti ancora presenti in alcune zone, effettuare una verifica urgente dello stato di salute degli alberi a rischio caduta e completare un censimento aggiornato delle situazioni più critiche presenti sul territorio.

Allo stesso tempo, è fondamentale prevedere forme concrete di sostegno per le famiglie, i commercianti, i professionisti e le attività che hanno subito danni a causa dell’evento meteorologico. La ripresa della normalità richiede infatti non solo interventi di emergenza, ma anche misure capaci di accompagnare concretamente cittadini e operatori economici nella fase successiva all’emergenza.

Per la rete associativa e dei movimenti, la sicurezza urbana deve diventare una priorità permanente attraverso programmi di manutenzione programmata del verde pubblico, monitoraggio costante delle aree più esposte al rischio, aggiornamento dei piani di emergenza locale e campagne informative rivolte alla popolazione sui comportamenti da adottare durante fenomeni meteorologici estremi.

Solo un approccio integrato, basato su prevenzione, manutenzione, monitoraggio e tempestività degli interventi, può ridurre i rischi e tutelare efficacemente la popolazione, garantendo al tempo stesso il rapido ritorno alla normalità delle famiglie, delle attività commerciali e dei professionisti colpiti.

UNA CITTÀ PIÙ SICURA PASSA DALLA PREVENZIONE

«Nei momenti di maggiore difficoltà emerge sempre il volto migliore della nostra comunità. Oggi abbiamo visto cittadini, volontari, istituzioni e operatori lavorare insieme per affrontare una situazione complessa. Questo spirito di collaborazione rappresenta una risorsa preziosa che va valorizzata e sostenuta.

Per questo la rete associativa e dei movimenti propone un monitoraggio permanente delle aree maggiormente esposte al rischio, un piano straordinario di manutenzione del verde urbano e campagne informative rivolte alla popolazione sui comportamenti da adottare durante fenomeni meteorologici estremi.

Solo attraverso prevenzione, programmazione, manutenzione e collaborazione sarà possibile ridurre i rischi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Una città preparata è una città più sicura, più resiliente e più vicina alle esigenze della propria popolazione», concludono Foad ,Nadir e Letizia Aodi.