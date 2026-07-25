Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise: gente in strada, nessun danno

AgenPress. Attimi di paura nella notte tra i residenti del Molise e delle regioni limitrofe per una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata poco dopo la mezzanotte. Il sisma, avvertito distintamente dalla popolazione, ha spinto molte persone a lasciare le proprie abitazioni e a riversarsi in strada per precauzione.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa si è verificata alle 00:08 con epicentro a due chilometri a ovest di Pizzone, in provincia di Isernia, al confine tra Molise, Abruzzo e Lazio. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri.

Il terremoto è stato percepito chiaramente in numerosi comuni della provincia di Isernia e della Marsica, in Abruzzo, ma anche in diverse aree del Lazio e della Campania. Sui social network molti cittadini hanno raccontato di essere stati svegliati dal movimento tellurico e di aver trascorso alcuni minuti all’aperto in attesa di eventuali nuove scosse.

Nonostante il forte spavento, le prime verifiche effettuate dalle autorità non hanno evidenziato danni a persone o a edifici. I vigili del fuoco e la Protezione civile hanno monitorato la situazione, mentre sono proseguiti i controlli sul territorio per escludere criticità.

L’evento sismico si inserisce nell’attività naturale dell’Appennino centrale, una delle aree a maggiore sismicità del Paese. Le autorità invitano comunque i cittadini a seguire esclusivamente le informazioni diffuse dagli enti ufficiali e a mantenere comportamenti prudenti in caso di eventuali nuove scosse.