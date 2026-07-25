Guerra in Iran. Tredicesima notte di attacchi militari. Trump: “Valuto la possibilità di un attacco più grande che mai”

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l’Iran nella notte, dopo che Teheran ha aperto un secondo fronte nella sua campagna di pressione sull’economia mondiale.

Il presidente Donald Trump ha minacciato una nuova escalation di vasta portata e ha dichiarato di stare valutando la possibilità di lanciare un “attacco massiccio” contro la Repubblica islamica, “più grande che mai”. L’avvertimento del presidente e la conseguente tredicesima notte di attacchi militari sono avvenuti mentre il prezzo del petrolio ha brevemente superato i 100 dollari al barile.

“Ci sono due modi. Voglio dire, possiamo continuare a fare esattamente quello che stiamo facendo e smantellarli pezzo per pezzo. Potremmo farlo in modo più rapido, cosa che potremmo fare, oppure possiamo negoziare con loro, cosa che stiamo facendo proprio ora”, ha detto Trump a un gruppo di giornalisti alla Casa Bianca. “Voglio dire, proprio ora stiamo parlando con loro”.

L’Iran ha mostrato pochi segnali di voler cedere alle richieste statunitensi, lanciando nuovi attacchi contro navi mercantili, basi americane e alleati in tutto il Medio Oriente. Questi due fronti, combinati, hanno aumentato il costo del rinnovato conflitto, in termini di vite umane, compresi i soldati americani.

La lotta per il controllo dello strategico Stretto di Hormuz si è ora estesa a un’altra importante rotta commerciale, lo Stretto di Bab el Mandeb, in seguito agli attacchi perpetrati dai ribelli Houthi, sostenuti da Teheran, nel Mar Rosso.

Ci sono inoltre segnali che alcuni partner degli Stati Uniti nella regione stessero perdendo la pazienza. Alti funzionari arabi hanno dichiarato di essere sempre più frustrati dalle minacce, dalle escalation quotidiane e dalla mancanza di progressi diplomatici.