Carburanti: Fapi, Sciotto: “Prezzi non più sostenibili, il Governo intervenga subito”

“Il caro carburante ha ormai raggiunto livelli non più sostenibili per famiglie, lavoratori e imprese. L’aumento dei prezzi di benzina e gasolio, aggravato dal peso delle accise, sta incidendo pesantemente sul potere d’acquisto dei cittadini e sulla competitività del sistema produttivo”.

Lo afferma il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, che rivolge un appello al Governo affinché adotti con urgenza misure efficaci per contenere i rincari.

“Ogni incremento del costo dei carburanti – sottolinea Sciotto – si riflette immediatamente sui trasporti, sulla logistica, sui prezzi dei beni di consumo e sui bilanci delle famiglie. Il rischio è quello di alimentare una nuova spirale inflazionistica con effetti negativi sull’economia reale e sui consumi”.

Secondo la Fapi, è necessario intervenire rapidamente attraverso misure che riducano il peso fiscale sui carburanti e consentano di attenuare gli effetti dei continui aumenti, salvaguardando imprese, lavoratori e cittadini.

“Serve un’assunzione di responsabilità chiara da parte dell’Esecutivo – conclude Sciotto –. Il costo dei carburanti è ormai una vera emergenza economica e richiede interventi immediati. Difendere la mobilità delle persone e delle merci significa sostenere la crescita economica, tutelare il potere d’acquisto delle famiglie e garantire la competitività delle piccole e medie imprese italiane.”