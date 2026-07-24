Autopsia su Fakir: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento

AgenPress. Proseguono le indagini sulla morte di Fakir, il cittadino deceduto durante un intervento delle forze dell’ordine, mentre emergono i primi risultati dell’autopsia e si intensifica il dibattito politico e giudiziario sul caso.

Secondo quanto trapela dagli accertamenti medico-legali, l’esame autoptico avrebbe evidenziato la presenza di sangue nei polmoni e segni compatibili con uno schiacciamento del torace, elementi che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti per chiarire il nesso tra le lesioni riscontrate e il decesso. Gli esiti definitivi richiederanno ulteriori analisi, comprese quelle istologiche e tossicologiche.

Nel frattempo, i due agenti coinvolti nell’intervento respingono ogni accusa. Attraverso i propri legali, sostengono di non aver compiuto alcuna azione violenta nei confronti dell’uomo e affermano che il loro operato si è svolto nel rispetto delle procedure previste. La difesa evidenzia inoltre che la ricostruzione dei fatti dovrà basarsi sull’insieme delle prove disponibili, comprese le immagini registrate durante l’intervento.

Sul caso è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha invitato ad attendere l’esito completo delle indagini. Il ministro ha dichiarato che, dalle immagini video visionate finora, emerge un comportamento corretto da parte delle forze dell’ordine, sottolineando tuttavia che sarà la magistratura ad accertare eventuali responsabilità.

La vicenda continua a suscitare un forte dibattito nell’opinione pubblica. Da un lato, familiari e legali della vittima chiedono piena chiarezza sulle circostanze della morte; dall’altro, i rappresentanti delle forze di polizia ribadiscono la necessità di attendere gli esiti degli accertamenti tecnici e giudiziari prima di formulare conclusioni definitive.

L’inchiesta è tuttora in corso e punta a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, anche attraverso l’analisi dei filmati, delle testimonianze e delle consulenze medico-legali. Solo al termine delle indagini sarà possibile stabilire le cause esatte del decesso e verificare se vi siano eventuali responsabilità penali.