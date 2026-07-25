La modella e influencer Sara Soldati denuncia l’ex compagno Leonardo Maria Del Vecchio. “Non mi fa vedere mia figlia”

AgenPress. La modella e influencer Sara Soldati ha presentato una denuncia alla Procura di Milano nei confronti dell’ex compagno Leonardo Maria Del Vecchio, padre della loro bambina di un anno. L’atto, depositato il 14 luglio, è stato reso noto attraverso una nota diffusa dal collegio difensivo della donna.

Secondo quanto riferiscono gli avvocati Annamaria Bernardini de Pace, Valentina Eramo, Rebecca Sinatra e Luca Procaccini, la denuncia riguarda presunte difficoltà negli incontri tra la madre e la figlia. I legali sostengono che la bambina sarebbe stata trattenuta «in ostaggio sulla barca» e che, nella giornata di ieri, Sara Soldati avrebbe potuto incontrarla «solo per qualche minuto».

Nella nota, la difesa della modella denuncia una situazione che, a loro dire, avrebbe impedito alla madre di trascorrere del tempo con la figlia, chiedendo l’intervento dell’autorità giudiziaria affinché venga tutelato il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.

Al momento, la denuncia è all’esame della Procura di Milano. Non risultano, allo stato, decisioni dell’autorità giudiziaria sui fatti esposti né una replica pubblica da parte di Leonardo Maria Del Vecchio o dei suoi legali in merito alle accuse contenute nella denuncia.

La vicenda si inserisce nell’ambito di una controversia familiare che coinvolge l’affidamento e le modalità di frequentazione della bambina. Saranno gli accertamenti della magistratura a verificare i fatti denunciati e ad accertare eventuali responsabilità.