Accise, Codacons: con taglio da 17 cent risparmio da 8,5 euro a pieno

AgenPress. Il taglio delle accise da 17 centesimi al litro comprensivo di Iva produrrà un risparmio sul pieno di gasolio pari a 8,5 euro, portando il prezzo medio del diesel a rimanere abbondantemente sopra i 2 euro al litro.
Lo afferma il Codacons, che fornisce i dati ufficiali sulle ripercussioni dello sconto fiscale per le tasche degli italiani.
Per effetto della decisione del governo, il prezzo medio del gasolio, considerati i listini attuali, si attesterà a 2,015 euro/litro. Si tratta di uno sconto del tutto deludente e insufficiente, limitato solo al gasolio senza avere alcun effetto sulla benzina, e che non salverà gli italiani dalla stangata sulle partenze estive – attacca l’associazione.