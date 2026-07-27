Schillaci: “All’Ospedale Molinette risultato importante che conferma eccellenza della sanità italiana”

AgenPress. L’intervento di autotrapianto eseguito per la prima volta al mondo all’Ospedale Molinette della Città della salute e della Scienza di Torino “rappresenta una conferma dell’eccellenza della sanità pubblica italiana”.

Lo afferma il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che prosegue: “Desidero congratularmi con il professor Michele Reibaldi e con tutta l’équipe per questo importante risultato e fare i miei auguri alla paziente. Ancora una volta è stata mostrata la capacità del nostro Servizio Sanitario Nazionale di essere all’avanguardia e vicino alle persone”.