Unione Naz. Consumatori: consumi in calo per colpa della guerra

AgenPress. “Effetto Iran. L’Istat nella nota di oggi conferma quando stiamo denunciando da marzo, ossia che i consumi delle famiglie caleranno per colpa della guerra e del caro bollette o, come dice l’Istat, “i consumi delle famiglie … sono previsti in decelerazione ….. frenati ….. dall’aumento dell’inflazione”.

Insomma, sempre per dirla come l’Istat, “il forte aumento delle quotazioni delle materie prime energetiche ha già cominciato a traslarsi sui prezzi al consumo….. inflazione, attesa in forte risalita nel corso del 2026” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la nota dell’Istat.

“Per questo il Governo avrebbe dovuto ridurre i costi delle bollette di luce e gas di famiglie e imprese invece di prendere tempo con la scusa di un permesso non necessario dell’Europa. Se non avessero buttato i soldi dalla finestra riducendo l’Irpef di 440 euro a chi guadagna da 50 mila e 200 mila euro ora i soldi ce li avrebbero. Tassassero gli extraprofitti degli speculatori per trovare i soldi necessari ad aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà” conclude Dona