Luca Parmitano nell’equipaggio di Artemis III

AgenPress. La NASA ha annunciato i nomi dei quattro astronauti che intende inviare nella missione Artemis III, la prossima tappa fondamentale del suo programma di ritorno sulla Luna.

Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio e Andre Douglas partiranno per l’orbita terrestre il prossimo anno per testare almeno uno dei moduli lunari sviluppati da aziende private, destinati a portare gli astronauti della NASA sulla superficie della Luna nel 2028. Bresnik sarà il comandante della missione, mentre Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, ricoprirà il ruolo di pilota. Douglas e Rubio saranno gli specialisti di missione, e l’astronauta della NASA Bob Hines si addestrerà con l’equipaggio come membro di riserva.

“Questo volo di prova ci permetterà di dimostrare di poter condurre operazioni altamente coordinate con i nostri partner, che spaziano dalle interfacce hardware ai sistemi di propulsione software, fino agli elementi di supporto vitale con equipaggio, nell’ambiente spaziale ad alto rischio”, ha dichiarato Jeremy Parsons, responsabile del programma Artemis della NASA.

Secondo Parsons, la missione Artemis III dovrebbe durare circa due settimane, ovvero circa quattro giorni in più rispetto alla missione Artemis II che ha orbitato attorno alla Luna all’inizio di quest’anno. È pensata per essere l’ultima missione di test del programma Artemis. In caso di successo, la NASA prevede di far atterrare un equipaggio sulla Luna con la missione successiva, Artemis IV.

“Ogni aspetto di Artemis III ci fornirà informazioni utili per perfezionare i nostri piani per Artemis IV”, ha affermato Parsons. “Questa missione è stata volutamente progettata per assumersi rischi calcolati, in modo che gli equipaggi futuri siano più sicuri e, in definitiva, abbiano successo quando metteremo piede sulla superficie lunare.”

L’obiettivo finale del programma Artemis della NASA è quello di stabilire una presenza umana stabile sulla Luna. Quest’anno l’agenzia spaziale ha annunciato l’intenzione di investire 20 miliardi di dollari nella costruzione di una base sulla superficie lunare.