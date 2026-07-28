La Casa Bianca ha annunciato la conclusione dell’incontro “positivo e produttivo” tra Trump e Netanyahu.

AgenPress. L’incontro tra Trump e Netanyahu si è concluso, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in un post su X.

Leavitt ha affermato che gli incontri del presidente con Netanyahu e Zelenskyy sono stati entrambi “positivi e produttivi”.

La Casa Bianca non ha rilasciato ulteriori informazioni su quanto discusso dai leader.

Netanyahu ha pubblicato una serie di foto che lo ritraggono durante l’incontro con Trump nello Studio Ovale. Nell’immagine compaiono anche il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e l’inviato speciale Steve Witkoff.