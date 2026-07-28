Zelensky: “Con Trump abbiamo discusso di diplomazia e della difesa dell’Ucraina”

AgenPress. Zelensky ha pubblicato oggi le foto del suo incontro con Trump alla Casa Bianca, dove, a suo dire, hanno discusso della produzione di missili Patriot da parte dell’Ucraina per rafforzare la sua difesa aerea contro la Russia.

In un post su X , Zelensky ha scritto che lui e Trump hanno discusso di “licenze per la produzione di intercettori Patriot e di diverse altre idee che potrebbero essere d’aiuto”.

Nel suo post, Zelensky ha affermato di aver discusso anche degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, scrivendo: “È importante che il processo diplomatico venga rilanciato”.