Trump incontra Zelensky e Netanyahu

AgenPress. Trump ha incontrato oggi Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, dove i due leader avrebbero dovuto discutere della guerra con l’Iran, dell’accordo quadro per la pace in Libano e degli sforzi per ampliare gli Accordi di Abramo, ha detto un funzionario della Casa Bianca.

Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca questa mattina. Zelenskyy ha affermato di aver discusso di difesa missilistica e di iniziative diplomatiche nel conflitto tra Russia e Ucraina.