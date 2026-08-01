Hamas: “La deposizione delle armi è subordinata alla creazione di uno Stato palestinese”

AgenPress. Hamas ha annunciato che inizierà il disarmo nell’ambito di un accordo promosso dal presidente statunitense Donald Trump, che prevede anche la cessazione degli attacchi e il ritiro di Israele da Gaza. Si tratta di una potenziale svolta verso la fine della guerra, ma la sua attuazione si trova ad affrontare notevoli difficoltà.

Hamas ha inoltre affermato che la deposizione delle armi, che avverrebbe in una fase successiva del processo, sarebbe subordinata alla creazione di uno Stato palestinese, un’ipotesi che l’attuale governo israeliano respinge categoricamente.

Israele non ha commentato ufficialmente l’accordo, che fa parte di un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Tale accordo prevedeva il disarmo di Hamas e la cessione del potere a un’amministrazione palestinese indipendente. Israele avrebbe dovuto ritirarsi e una Forza Internazionale di Stabilizzazione sarebbe stata dispiegata.

Ma i progressi si sono arrestati, con Israele che affermava che tutto dipendeva dal disarmo di Hamas, e Hamas che accusava Israele di violare l’accordo continuando a effettuare attacchi regolari su Gaza.

Attualmente Israele controlla circa il 60% di Gaza, aree in gran parte distrutte e spopolate. La maggior parte dei 2 milioni di palestinesi del territorio vive nell’altra parte, dove centinaia di migliaia di persone abitano in squallidi campi profughi e quartieri distrutti.