Morto Franco Baresi, addio alla leggenda del Milan e della Nazionale

AgenPress. Il calcio italiano perde una delle sue figure più iconiche. È morto all’età di 66 anni Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della Nazionale italiana, simbolo di lealtà, eleganza e leadership in campo. La notizia è stata resa nota nella giornata di oggi, suscitando profonda commozione nel mondo dello sport e tra milioni di tifosi.

Difensore straordinario, Baresi ha legato l’intera carriera al Milan, vestendo esclusivamente la maglia rossonera per vent’anni. Con il club ha conquistato sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e numerosi altri trofei, diventando il capitano simbolo dell’epoca d’oro della squadra tra gli anni Ottanta e Novanta. Dopo il suo ritiro, il Milan decise di ritirare la maglia numero 6, un omaggio riservato solo ai più grandi.

Con la Nazionale italiana ha collezionato 81 presenze, vincendo il Mondiale del 1982 e guidando gli Azzurri da capitano fino alla finale di USA ’94. Indimenticabile la sua prestazione nella finale contro il Brasile, disputata appena poche settimane dopo un intervento al ginocchio, esempio della sua determinazione e del suo spirito di sacrificio.

Soprannominato “Piscinin” agli inizi della carriera e poi considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio, Baresi ha rivoluzionato il ruolo del libero grazie a una straordinaria intelligenza tattica, senso della posizione e capacità di guidare la linea difensiva.

Negli ultimi anni aveva continuato a rappresentare il Milan nel ruolo di vicepresidente onorario, mantenendo un forte legame con il club e con i suoi tifosi. La sua scomparsa ha dato il via a un’ondata di messaggi di cordoglio da parte di ex compagni, avversari, società calcistiche e istituzioni, che ne hanno ricordato non solo le immense qualità sportive, ma anche lo spessore umano.

Con Franco Baresi se ne va una delle ultime grandi bandiere del calcio italiano, un campione che ha incarnato valori oggi sempre più rari: fedeltà, umiltà e amore per la propria maglia. Il suo nome resterà per sempre scolpito nella storia del Milan, della Nazionale e del calcio mondiale.