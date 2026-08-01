50.000 persone hanno attraversato il confine dal Marocco entrando in territorio spagnolo

AgenPress. La Spagna si è trovata a dover gestire una crisi di confine improvvisa, scoppiata dopo che decine di migliaia di persone si sono riversate nel suo territorio nordafricano, provocando decine di morti e ripercussioni politiche che si sono propagate in tutta Europa.

I drammatici eventi hanno rappresentato “una violazione della sovranità territoriale della Spagna”, ha dichiarato il Primo Ministro Pedro Sánchez durante una visita lampo a Ceuta, una minuscola città mediterranea all’estremità meridionale dell’Africa, al confine con il Marocco.

Il rappresentante del governo spagnolo a Ceuta ha dichiarato che 57 corpi sono stati recuperati sul lato spagnolo del confine e che potrebbero esserci altre vittime sul lato marocchino.

Il Ministero dell’Interno spagnolo ha dichiarato che circa 50.000 persone sono entrate a Ceuta giovedì dal Marocco. Si tratta di oltre la metà della popolazione abituale della città.

L’arrivo in massa via mare e via terra ha minacciato di scatenare una crisi politica per Sánchez, leader di sinistra e favorevole all’immigrazione, in contrasto con il presidente Donald Trump. Venerdì Trump ha definito la situazione “terribile”, mentre il vicepresidente JD Vance ha affermato che le scene erano un “spiacevole promemoria delle conseguenze della migrazione di massa e delle politiche globaliste radicali di sinistra”.

Gli attraversamenti dei migranti hanno inoltre alimentato un rapido allarme in tutta Europa, dove le divisioni del continente in materia di immigrazione sono emerse in tutta la loro evidenza.

La Francia ha annunciato un aumento dei controlli al confine con la Spagna, mentre l’Italia ha comunicato la sospensione temporanea della libera circolazione e dell’esenzione dal passaporto per i voli provenienti dalla Spagna, un pilastro dell’area di libera circolazione dell’UE.