Nove morti e 28 feriti a Kiev nel secondo attacco lanciato dalla Russia

AgenPress. Almeno nove persone sono rimaste uccise e altre 28 ferite in un altro massiccio attacco missilistico russo su Kiev effettuato nel notte.

Secondo quanto riportato dal Servizio di Emergenza Statale, i soccorritori hanno tratto in salvo un totale di 105 persone. Incendi e danni a edifici residenziali e obiettivi industriali sono stati segnalati in almeno cinque quartieri della città.

Nel solo distretto di Darnytskyi, sette persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite, tra cui due bambini.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’attacco russo ha colpito edifici residenziali e non residenziali, tra cui appartamenti, magazzini, un autolavaggio e un parcheggio. In alcuni condomini, i residenti sono rimasti intrappolati quando le loro case sono state colpite dai missili russi.

La Russia ha preso di mira la capitale ucraina con lanci di missili balistici per tutta la primavera e l’estate del 2026. La nuova tattica di Mosca nella sua guerra prevede di sopraffare le già precarie difese aeree del paese, infliggendo il massimo danno possibile ai quartieri residenziali e ai siti culturali.