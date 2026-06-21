L’Iran avverte che nessun accordo con gli Stati Uniti è possibile senza la pace in Libano

AgenPress. Nessun accordo con gli Stati Uniti è possibile senza la pace in Libano, avverte l’Iran prima dell’inizio dei colloqui con gli USA questo pomeriggio sulle Alpi svizzere, pochi giorni dopo la firma del protocollo d’intesa tra Washington e Teheran per porre fine alle ostilità in Medio Oriente.

“Senza l’attuazione di queste condizioni, in particolare della clausola 1 (che prevede la fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso), non è possibile entrare nella fase negoziale per un accordo definitivo”, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai su X.

Il protocollo d’intesa prevede un periodo di negoziazione di 60 giorni sul programma nucleare di Teheran e sulla revoca delle sanzioni contro l’Iran prima di raggiungere un accordo di pace definitivo.

In precedenza, il portavoce diplomatico iraniano aveva dichiarato che la situazione in Libano sarebbe stata l’argomento “principale” dei colloqui con gli Stati Uniti che iniziano oggi in Svizzera, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Irna.

“Il regime sionista continua a violare i suoi impegni sul Libano. Questo sarà il tema principale dei colloqui odierni”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghai, aggiungendo che si discuterà anche del rilascio dei beni iraniani e delle esportazioni di petrolio iraniano.

L’agenzia di stampa iraniana Fars ha riferito, citando una fonte militare, che lo Stretto di Hormuz rimane chiuso e che la marina delle Guardie Rivoluzionarie non ha rilasciato permessi di passaggio per alcuna nave fino a nuovo avviso.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha annunciato ieri la chiusura di Hormuz dopo che Teheran ha accusato Israele di violare il cessate il fuoco concordato tra Stati Uniti e Iran continuando le ostilità in Libano e gli Stati Uniti di non aver rispettato l’impegno di costringere Israele a rispettare il cessate il fuoco.