Albania: scontri tra manifestanti e polizia davanti al parlamento

AgenPress. La polizia albanese ha utilizzato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere una manifestazione antigovernativa davanti al parlamento. I manifestanti hanno lanciato uova e farina contro gli agenti e alcuni parlamentari, tentando anche di forzare il cordone di sicurezza.

Dalla fine di maggio sono in corso proteste contro la costruzione di un hotel di lusso, un investimento legato a Ivanka Trump, figlia del presidente americano Donald Trump, e a suo marito Jared Kushner, in un’area protetta dello Zvernec, nel sud-ovest dell’Albania. Per la seconda volta questa settimana, una grande folla si è radunata davanti al Parlamento, cercando di bloccare l’accesso all’edificio. La polizia ha respinto i manifestanti, provocando lievi scontri e diversi arresti.

Nove agenti di polizia sono rimasti feriti da oggetti lanciati dai manifestanti, ha dichiarato la polizia, senza però specificare il numero degli arresti. I manifestanti hanno anche infranto i finestrini di un’auto della polizia parcheggiata in una strada vicina.

Una nuova manifestazione è prevista per sabato.