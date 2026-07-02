Dopo 22 anni alla guida di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli lascia il programma

AgenPress. Si chiude un capitolo importante della televisione italiana. Dopo 22 anni alla guida di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli ha salutato il pubblico dello storico programma di Rai 3 con un discorso carico di emozione e riconoscenza, ponendo fine a una delle conduzioni più longeve e apprezzate del servizio pubblico.

L’ultima puntata non è stata soltanto la conclusione della stagione televisiva, ma il congedo di una giornalista che ha saputo trasformare Chi l’ha visto? in un punto di riferimento per migliaia di famiglie coinvolte in casi di persone scomparse e vicende di cronaca giudiziaria.

Pochi minuti prima della chiusura della trasmissione, Sciarelli ha affidato ai telespettatori un messaggio destinato a rimanere nella memoria del pubblico: «Per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata». Un’espressione che racchiude il senso di un percorso professionale intenso, fatto di inchieste, appelli e storie spesso drammatiche, affrontate sempre con rigore giornalistico e grande sensibilità.

Nel suo saluto la conduttrice ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con lei questa lunga esperienza: «Ringrazio il Tg3 che mi ha formato, Rai3 che mi ha accolto. Devo ringraziare la mia bellissima squadra, tutti quanti lì uno accanto all’altro». Un pensiero speciale è stato rivolto anche al direttore Paolo Corsini, alla redazione e soprattutto ai familiari delle persone scomparse che, negli anni, hanno scelto di affidarsi al programma nella speranza di ottenere risposte.

Particolarmente toccante il passaggio dedicato ai telespettatori, che in oltre due decenni hanno contribuito concretamente alla risoluzione di numerosi casi attraverso segnalazioni e testimonianze. «Grazie ai nostri telespettatori che hanno aiutato chi ha chiesto aiuto. Abbraccio tutti e tutte», ha concluso la giornalista, visibilmente emozionata.

Dal suo arrivo alla conduzione nel 2004, Sciarelli ha profondamente rinnovato il volto di Chi l’ha visto?, ampliando l’attenzione dalle persone scomparse ai grandi casi irrisolti della cronaca italiana, senza mai perdere la missione originaria del programma: offrire un servizio pubblico capace di dare voce alle famiglie e contribuire alla ricerca della verità. Nel corso degli anni la trasmissione ha seguito vicende che hanno segnato la storia del Paese, diventando un punto di riferimento per il giornalismo investigativo televisivo.

L’addio di Federica Sciarelli rappresenta dunque la fine di un’epoca per Rai 3 e per milioni di telespettatori che, per oltre vent’anni, hanno trovato nella sua professionalità un volto credibile e autorevole. Resta ora da capire quale sarà il futuro di Chi l’ha visto? e chi raccoglierà un’eredità tanto prestigiosa quanto impegnativa.