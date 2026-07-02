Dalle Questure e Prefetture al Festival della Storia: continua il percorso artistico di Oreste Ruggiero

Le opere “Skyline” e “Le città di Leonardo”, custodite nelle Questure di Firenze, Roma e Milano e nella Prefettura di Pisa, continuano a rappresentare un patrimonio di arte e identità istituzionale. Oggi l’architetto e artista Oreste Ruggiero firma la scenografia della prima edizione del Festival della Storia di Montecatini Terme

AgenPress. Ci sono opere che, pur collocate negli spazi delle istituzioni, continuano nel tempo a raccontare una visione. È il caso di Skyline e Le città di Leonardo, realizzate dall’architetto e artista Oreste Ruggiero, oggi presenti nelle Questure di Firenze, Roma e Milano e nella Prefettura di Pisa.

Per chi ha avuto l’opportunità di promuoverne l’inserimento nei luoghi simbolo dello Stato, quelle opere rappresentano ancora oggi un motivo di particolare soddisfazione. Attraverso il linguaggio dell’arte, Ruggiero è riuscito a tradurre in immagini il legame tra istituzioni, città e comunità, richiamando i celebri nodi di Leonardo da Vinci come metafora della connessione tra persone, territori e valori condivisi.

L’attività dell’artista prosegue oggi con nuovi importanti riconoscimenti. Domenica 5 luglio sarà infatti il curatore della scenografia della prima edizione del Festival della Storia, nell’ambito della rassegna culturale “Acqua in bocca ma non troppo”, ospitata nello storico Stabilimento Tettuccio di Montecatini Terme, patrimonio UNESCO.

L’evento vedrà la partecipazione dello storico Franco Cardini, della storica dell’arte Daniela Ferrari, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dello storico e scrittore Riccardo Nencini, che dialogheranno sul tema “L’avventura dell’umanità nell’età dei cambiamenti radicali”.

Per questa occasione Ruggiero ha ideato un articolato percorso scenografico ispirato ai grandi protagonisti della storia e del pensiero occidentale. Tra le opere esposte figurano Dante, Leonardo, Verdi, Voi siete qui! Le sorgenti di Leonardo, Guerra, pazzia bestialissima! e La rinuncia dei beni di San Francesco, insieme a una nuova elaborazione dei celebri nodi leonardeschi inseriti nella sagoma dell’uovo rinascimentale di Piero della Francesca, simbolo di continuità tra arte, storia e conoscenza.

La carriera di Oreste Ruggiero si sviluppa da anni su un piano internazionale. Dopo l’esperienza nel gruppo MIRABILI – Arte d’Abitare, ha realizzato progetti in Libia, Costa Rica, Romania e Qatar. Sue opere sono state esposte al Castello di Clos Lucé di Amboise, all’Himalayas Museum di Shanghai, al Museo Hermitage di San Pietroburgo, all’Expo Milano 2015 e in numerose iniziative dedicate a Leonardo da Vinci e Michelangelo. Nel giugno 2026 ha inoltre realizzato la scultura Leonardo e Pinocchio, collocata nell’omonima piazza del Comune di Massa e Cozzile.

Il suo percorso artistico dimostra come l’arte possa dialogare con le istituzioni, contribuendo a rendere gli spazi pubblici luoghi di memoria, identità e partecipazione civile.

È lo stesso spirito che anima le opere presenti nelle Questure e nella Prefettura: testimonianze permanenti di un linguaggio artistico capace di unire bellezza, cultura e servizio allo Stato.