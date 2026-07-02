Noemi in concerto al Circolo Canottieri Roma per la Festa d’Estate 2026

Dopo le esibizioni di Antonello Venditti, Patty Pravo, Raf e di altri grandi protagonisti della musica italiana, il palco della tradizionale Festa d’Estate accoglie una delle voci più amate del panorama musicale contemporaneo

AgenPress. Sarà Noemi, tra le voci più amate e apprezzate della musica italiana contemporanea, la protagonista della Festa d’Estate 2026 del Circolo Canottieri Roma, uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi della stagione sociale del Club.

La scelta dell’artista si inserisce in una tradizione che, nel corso degli anni, ha visto esibirsi sul palco del Circolo alcuni tra i più grandi protagonisti della musica italiana. Dalle performance di Antonello Venditti, Patty Pravo e Raf, fino a quelle di numerosi altri artisti di primo piano, la Festa d’Estate è diventata un evento capace di coniugare eleganza, spettacolo e grande musica, rappresentando uno dei momenti più significativi della vita sociale del Circolo.

Con una carriera costellata di successi, numerose partecipazioni al Festival di Sanremo e un repertorio che ha saputo conquistare il pubblico grazie a una voce intensa e inconfondibile, Noemi salirà sul palco accompagnata dalla sua band per regalare ai Soci e ai loro ospiti una serata ricca di emozioni.

La Festa d’Estate è molto più di un evento conviviale: è un appuntamento che ogni anno celebra il senso di appartenenza alla comunità del Circolo Canottieri Roma e la volontà di offrire ai propri Soci occasioni di incontro e intrattenimento di altissimo livello, in un contesto che da sempre unisce tradizione, cultura e qualità.

Con l’edizione 2026, il Circolo rinnova ancora una volta il proprio impegno nel proporre appuntamenti esclusivi, consolidando una storia fatta di grandi nomi e serate destinate a lasciare il segno.