“Mal di testa stop”, all’INI Grottaferrata la masterclass con il team multidisciplinare del Centro Cefalee

Una mattinata “in classe” per 25 pazienti selezionati: hanno incontrato neurologi, fisiatra, fisioterapista, psicologi, anestesista e nutrizionista per approfondire diagnosi, prevenzione e gestione delle cefalee

AgenPress. Si è svolta il 4 luglio, presso l’INI Grottaferrata, la prima INI Summer masterclass da titolo “Mal di testa stop”, iniziativa dedicata ai pazienti che soffrono di cefalee e disturbi correlati, promossa dal Centro Cefalee dell’INI Grottaferrata, struttura certificata dalla SISC, Società Italiana per lo Studio delle Cefalee.

All’appuntamento hanno preso parte 25 pazienti che hanno aderito all’iniziativa con l’obiettivo di conoscere più da vicino le diverse possibilità di prevenzione, trattamento e gestione del mal di testa. Nel corso della mattinata, i partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrare tutti gli specialisti del team multidisciplinare del Centro Cefalee dell’INI Grottaferrata, confrontandosi direttamente con le diverse figure professionali coinvolte nel percorso di presa in carico e trattamento. Un format totalmente innovativo, quello della Masterclass, che ha consentito ai partecipati di interagire e relazionarsi in un’unica mattinata con tutti gli specialisti dell’equipe multidisciplinare, di confrontarsi con loro e con altri pazienti con lo stesso problema.

Accanto ai neurologi, i pazienti hanno incontrato anche il fisiatra, la fisioterapista, l’équipe di psicologi, l’anestesista e il nutrizionista, in un percorso pensato per affrontare la cefalea non come un singolo sintomo, ma come una condizione complessa che può richiedere competenze integrate. Un approccio diverso con la patologia quello sperimentato in questo format. La masterclass ha alternato momenti di approfondimento medico-scientifico, laboratori pratici, esercizi fisici e spazi di dialogo con gli specialisti. L’obiettivo è stato offrire ai pazienti strumenti concreti per riconoscere le diverse forme di mal di testa, individuare possibili fattori scatenanti, comprendere il ruolo dello stile di vita e conoscere le strategie terapeutiche più appropriate.

L’incontro ha confermato l’importanza di un approccio multidisciplinare alla cefalea, soprattutto nei casi in cui il disturbo incide in modo significativo sulla qualità della vita, sulle attività quotidiane, sul lavoro e sulle relazioni personali.

L’iniziativa estiva dell’INI Grottaferrata per il mal di testa, vista l’adesione e l’apprezzamento dei pazienti, sarà replicata in autunno, sempre con il coordinamento del Dr. Cherubino Di Lorenzo, responsabile del Centro Cefalee, la collaborazione della Dr.ssa Alessia D’Amico, neurologa, e la supervisione scientifica della Dr.ssa Jessica Veronica Faroni, neurologa e manager sanitario del Gruppo INI.

Con “Mal di testa stop”, il Gruppo INI conferma il proprio impegno nella promozione di percorsi di cura personalizzati, fondati sulla collaborazione tra specialisti e sulla partecipazione attiva del paziente. Un modello che mette al centro non solo la diagnosi e la terapia, ma anche l’educazione sanitaria, la prevenzione e l’accompagnamento della persona nel tempo.