Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Trump non insulti, l’Europa e la Spagna meritano altro. Subito la pace in Medio Oriente”

AgenPress. Le dichiarazioni rilasciate in questi giorni dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un comizio elettorale negli Stati Uniti nei confronti della Spagna e dell’Unione Europea sono inaccettabili e fuori luogo.

L’Europa non è un avversario. È un alleato, un partner storico e un pilastro della stabilità occidentale. Attaccare pubblicamente uno Stato membro dell’UE e l’intero progetto europeo con toni sprezzanti danneggia prima di tutto la stessa alleanza transatlantica di cui gli USA dicono di essere garanti.

Unione Cristiana esprime piena solidarietà al Governo e al popolo spagnolo. La Spagna è una grande Nazione europea, con una storia, una cultura e un ruolo determinante nel Mediterraneo e nell’Atlantico. Merita rispetto, non lezioni.

Allo stesso modo ribadiamo che l’Unione Europea va rispettata. L’UE è nata per garantire pace, democrazia e prosperità. Può e deve essere criticata, migliorata, riformata. Ma non può essere sminuita o usata come capro espiatorio per problemi interni altrui. Il dialogo tra alleati si fa da pari a pari, al tavolo, non sui social e non con gli insulti.

Il Sen. Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente di Unione Cristiana ed già membro dell’Assemblea Parlamentare della NATO, conosce bene il valore dell’Alleanza Atlantica:

“Ho avuto l’onore di rappresentare l’Italia nell’Assemblea della NATO. So quanto sia fondamentale il rispetto reciproco tra alleati. Le parole pronunciate in questi giorni dal Presidente Trump rischiano di incrinare proprio quel patto di fiducia che tiene insieme l’Occidente. Non abbiamo bisogno di muri di parole tra alleati. Abbiamo bisogno di ponti”.

In un momento storico così delicato, di cui abbiamo bisogno è meno propaganda e più responsabilità.

Per questo chiediamo con forza:

Tono e rispetto nelle relazioni internazionali. Gli alleati non si umiliano in pubblico.

Un’Europa più unita e sovrana. Che sappia parlare con una sola voce, difendere i propri interessi e i propri valori senza sudditanza e senza arroganza.

Pace subito in Medio Oriente. Mentre ci si divide con le parole, migliaia di civili continuano a morire. La priorità assoluta di USA, UE e di tutta la comunità internazionale deve tornare a essere la fine immediata delle ostilità. Non c’è sicurezza globale senza pace in Medio Oriente.

“L’Italia e l’Europa non scelgono la polemica. Scelgono il dialogo, il rispetto reciproco e il coraggio della pace – conclude il Sen. Scilipoti Isgrò.

Il primo ponte da costruire oggi è quello che porta a far cessare il fuoco in Medio Oriente”.

Unione Cristiana continuerà a lavorare in tutte le sedi istituzionali per difendere la dignità dell’Europa, il ruolo della Spagna e per sostenere ogni iniziativa diplomatica che porti a fermare la guerra.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Unione Cristiana.