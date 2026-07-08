Mondiali, USEM-CO-MAI: la FIFA deve essere più trasparente ed indipendente politicamente a favore del calcio internazionale

Aodi: “Lo sport deve unire i popoli, valorizzare il merito e rafforzare la fiducia nelle istituzioni sportive internazionali. Il calcio resti uno strumento di pace, inclusione e dialogo”

AgenPress. Le polemiche che hanno accompagnato la sfida mondiale tra Argentina ed Egitto continuano ad alimentare il confronto internazionale sul ruolo degli arbitri, sull’utilizzo della tecnologia e sulla credibilità delle grandi competizioni calcistiche.

L’annullamento del gol che avrebbe consentito agli egiziani di portarsi da subito sul doppio vantaggio, le proteste del commissario tecnico Hossam Hassan e le dichiarazioni del calciatore Ziko hanno acceso un dibattito che supera il semplice episodio di gara e richiama il tema della trasparenza, dell’imparzialità e della tutela del valore sportivo.

Quanto accaduto ha inoltre riportato al centro dell’attenzione la crescita del calcio africano e asiatico, sempre più protagonista nelle competizioni internazionali. Un’evoluzione che rende il movimento calcistico mondiale più competitivo, più rappresentativo e più vicino ai milioni di tifosi che vedono nello sport uno straordinario fattore di identità, partecipazione e speranza.

Su questi temi riflettono la rete associativa composta da USEM (Unione Sportiva Euromediterranea), AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia, denominata anche Unione Professionisti della Sanità Internazionali), CO-mai (Comunità del Mondo Arabo in Italia), UMEM (Unione Medica Euromediterranea), AISCNEWS (rete internazionale di informazione, agenzia mondiale senza confini) e dal Movimento Internazionale Uniti per Unire, evidenziando come lo sport rappresenti oggi uno dei più efficaci strumenti di diplomazia tra i popoli, di dialogo interculturale e di promozione della pace, soprattutto nell’area euromediterranea, dove il calcio continua a essere un linguaggio comune capace di unire culture, religioni e generazioni diverse.

Il prof. Foad Aodi, medico fisiatra, giornalista e divulgatore scientifico internazionale, esperto in salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCEO e docente dell’Università di Tor Vergata, sottolinea come il valore universale dello sport debba prevalere su qualsiasi polemica.

IL MERITO DEVE ESSERE L’UNICO CRITERIO

«Esprimiamo il nostro dispiacere per l’eliminazione dell’Egitto. Al di là del risultato finale, la nazionale egiziana ha disputato una partita di altissimo livello e avrebbe meritato che ogni episodio fosse valutato con la massima trasparenza. Questo Mondiale ha dimostrato quanto siano cresciute le nazionali africane , arabe ed asiatiche. È una ricchezza per tutto il calcio internazionale e rappresenta un segnale importante di apertura, equilibrio e partecipazione. Le squadre considerate fino a pochi anni fa di seconda o terza fascia oggi competono alla pari con le nazionali più blasonate. Questo percorso va sostenuto con regole uguali per tutti. Il merito deve restare l’unico parametro sul quale costruire i risultati sportivi, perché soltanto così si rafforza la fiducia dei tifosi e si incoraggiano le giovani generazioni a credere nello sport.»

Lo sport come ponte tra i popoli del Mediterraneo

«Il calcio è molto più di una competizione. È salute, benessere, educazione, inclusione e diplomazia popolare. Nei Paesi attraversati da conflitti, tensioni o difficoltà economiche una vittoria sportiva diventa un messaggio di speranza, di unità nazionale e di riscatto sociale. Per questo ogni decisione che genera dubbi non colpisce soltanto una squadra, ma rischia di indebolire la fiducia di milioni di persone che vedono nello sport un luogo di incontro, rispetto reciproco e convivenza pacifica. Il Mediterraneo, l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente hanno bisogno anche dello sport per costruire ponti di dialogo e favorire la conoscenza reciproca tra i popoli.»

IL MODELLO NORVEGESE E L’INVESTIMENTO SULLE NUOVE GENERAZIONI

Il prof. Foad Aodi insieme al direttivo di USEM (presidente Biagio Minchella, Vice presidente, Nadir Aodi, Segretario Generale Letizia Aodi) richiamano inoltre l’esperienza della Norvegia, dove il successo della nazionale è il risultato di un modello sportivo che mette al centro il benessere dei giovani prima ancora della prestazione agonistica.

«La recente vittoria della Norvegia sul Brasile dimostra che investire sulle nuove generazioni produce risultati concreti. Il modello norvegese rappresenta un esempio da osservare con attenzione: i bambini vengono incoraggiati a praticare sport fin da piccoli senza pressioni eccessive, senza una specializzazione precoce e con l’obiettivo di far crescere prima di tutto la persona. Lo sport deve essere gioia, salute, educazione e formazione, perché soltanto giovani che crescono in un ambiente sano potranno diventare grandi atleti e cittadini responsabili.»

«Il calcio internazionale sta attraversando una fase di cambiamento. La vera nota positiva di questo Mondiale è rappresentata dalla crescita delle nazionali che fino a pochi anni fa erano considerate di seconda e terza fascia e che oggi competono ai massimi livelli. È un patrimonio che va sostenuto con investimenti nei giovani, nelle scuole calcio e nella formazione, evitando che il potere sportivo resti concentrato nelle mani di poche realtà.»

PIÙ TRASPARENZA E INDIPENDENZA PER IL FUTURO DEL CALCIO

«Serve continuare a rafforzare l’indipendenza, la trasparenza e l’autorevolezza delle istituzioni sportive internazionali. La credibilità del calcio mondiale dipende anche dalla capacità di garantire regole uguali per tutti, decisioni arbitrali sempre più comprensibili e strumenti tecnologici utilizzati con criteri uniformi. È un percorso che tutela non soltanto le grandi nazionali, ma anche quelle emergenti che stanno contribuendo a rendere il calcio sempre più globale e competitivo.»

«L’eliminazione dell’Egitto ha lasciato amarezza in tutto il mondo arabo, ma desideriamo rivolgere le nostre congratulazioni all’Argentina per il passaggio del turno e a tutte le nazionali che stanno onorando questa competizione. Siamo particolarmente soddisfatti della partecipazione di numerose rappresentative arabe, africane e asiatiche, che hanno dimostrato qualità e grande crescita tecnica. Dopo l’uscita dell’Egitto, il nostro augurio va al Marocco e alle altre nazionali ancora in corsa.»

«In Italia abbiamo assistito a una straordinaria partecipazione delle comunità arabe, egiziane, marocchine e di tante comunità di origine straniera che hanno vissuto il Mondiale come un momento di incontro e condivisione, riempiendo bar, circoli, piazze e luoghi di aggregazione. Rivolgiamo un appello a tutti affinché il tifo continui a essere una festa, nel pieno rispetto delle regole, senza tensioni o episodi che possano creare disagio. Ringraziamo inoltre i tantissimi italiani che hanno tifato anche per le nazionali dei Paesi d’origine delle nostre comunità: è il segno di un’integrazione che passa anche attraverso lo sport. Ci auguriamo che nei prossimi Mondiali possano essere protagoniste ancora più nazionali arabe, africane, asiatiche e sudamericane, insieme all’Italia, la cui assenza in questa edizione è stata avvertita con grande dispiacere da tutti gli appassionati di calcio.»

OCCORRE RAFFORZARE IL SISTEMA DEL CALCIO MONDIALE

«La Co-mai ed Il mondo arabo ha accolto con amarezza l’eliminazione dell’Egitto, ma continua a guardare con fiducia al percorso del Marocco e delle altre rappresentative africane che stanno dimostrando qualità tecnica, organizzazione e grande maturità. La loro crescita rappresenta un patrimonio per il calcio mondiale e dimostra che oggi il livello della competizione si è finalmente ampliato rispetto al passato. Proprio per questo è indispensabile che tutte le nazionali possano sentirsi giudicate con gli stessi criteri e nelle stesse condizioni.»

«Le decisioni arbitrali devono essere sempre comprensibili, coerenti e percepite come imparziali. È fondamentale continuare a migliorare gli strumenti tecnologici, i meccanismi di verifica e la formazione arbitrale affinché nessuna nazionale possa sentirsi penalizzata e nessun tifoso possa dubitare della regolarità delle competizioni. La credibilità delle istituzioni sportive internazionali si rafforza attraverso procedure sempre più trasparenti, uniformi e condivise.»

«Lo sport continuerà a essere uno dei più potenti strumenti di dialogo tra i popoli soltanto se saprà difendere la propria indipendenza, il merito e il rispetto delle regole. È questo il messaggio che vogliamo lanciare alle nuove generazioni, perché il calcio appartiene ai popoli e deve continuare a rappresentare un patrimonio universale di pace, amicizia, cooperazione, inclusione e solidarietà. Solo così continuerà a essere una vera festa popolare capace di unire culture, religioni e nazioni diverse nel rispetto reciproco.»