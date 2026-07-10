AgenPress. La presidenza russa ha sottolineato che l’escalation degli attacchi delle forze armate ucraine sul territorio russo serve solo a “prolungare” la guerra, rispondendo indirettamente al presidente statunitense Donald Trump, il quale, al contrario, riteneva che tali attacchi potessero costringere Mosca a negoziare i termini per la fine del conflitto.

“Più il regime di Kiev attacca le nostre infrastrutture, più abbiamo bisogno di ampliare la zona di sicurezza sui fronti”, ha dichiarato il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Ogni “nuova escalation” comporta “il prolungamento dell’operazione militare speciale”, ha aggiunto, usando il termine impiegato dal Cremlino per definire questa guerra.

L’altro ieri Trump ha suggerito che un’intensificazione degli attacchi contro l’Ucraina potrebbe contribuire a porre fine alla guerra iniziata con l’invasione militare russa del territorio ucraino nel febbraio 2022.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha aggiunto che “per i russi sta diventando sempre più difficile difendere il proprio spazio aereo” e ha affermato che il governo statunitense spera che la situazione in evoluzione “consentirà la creazione delle condizioni necessarie per negoziare la fine di questa guerra”.

Dmitry Peskov, dal canto suo, ha parlato di “errori di valutazione” da parte del governo di Washington, che sembra credere che “l’escalation e la pressione militare consentiranno di tornare sulla strada verso una soluzione pacifica”.

“Questa è un’idea sbagliata. L’aggravarsi delle tensioni e le azioni che vanno nella direzione dell’escalation non contribuiscono in alcun modo ad alcun processo di pace”, ha replicato.

Negli ultimi mesi l’Ucraina ha intensificato gli attacchi con i droni contro la Russia, prendendo di mira in particolare raffinerie, depositi di petrolio e carichi di idrocarburi in mare; questa campagna ha causato carenze di carburante in alcune zone del territorio russo.

Gli sforzi degli Stati Uniti per mediare e porre fine al conflitto armato sono stati praticamente sospesi da quando la guerra in Medio Oriente è scoppiata il 28 febbraio.

Tuttavia, nonostante Trump sembri aver rinnovato il suo sostegno all’Ucraina al vertice NATO di questa settimana, il Cremlino continua a vedere in Washington la “volontà” di “contribuire” a proseguire il “processo di pace”.