Sequestrata autobotte con carico di gasolio irregolare

AgenPress. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Guardia di Finanza Vibo Valentia, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio e delle attività programmate nel settore delle accise sui prodotti energetici, hanno sottoposto a controllo, nel comune di Vazzano, un’autobotte adibita al trasporto di carburante.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia, nel corso dell’attività ispettiva, hanno accertato che l’autocisterna trasportava circa 7.000 litri di gasolio per autotrazione, mentre la documentazione elettronica di accompagnamento (il cosiddetto e-DAS) esibita dal conducente attestava il trasporto di 5000 litri.

Gli approfondimenti eseguiti nell’immediatezza hanno consentito di rilevare una difformità quantitativa tra il prodotto effettivamente trasportato e quello risultante dalla documentazione di accompagnamento. Pertanto, ricorrendone i presupposti, il prodotto energetico è stato ritenuto di presunta illecita provenienza.

I militari hanno quindi proceduto al sequestro probatorio d’iniziativa dell’autobotte e del relativo carico, per irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, informando senza ritardo la competente Autorità Giudiziaria.

Al termine delle attività, il conducente del mezzo e l’amministratore unico della società proprietaria dell’autobotte sono stati deferiti alla Procura della Repubblica competente per violazione della normativa in materia di accise, con contestuale richiesta di sequestro preventivo dei beni sottoposti a vincolo.

Nel corso delle attività è stato altresì rilevato che il conducente era già stato interessato da un precedente procedimento cautelare nell’ambito dell’operazione denominata “Dedalo Petrolmafie”, circostanza che ha ulteriormente orientato gli approfondimenti investigativi svolti dai militari operanti.