I droni ucraini stanno ormai raggiungendo la Siberia

Il nuovo dilemma del Cremlino: come proteggere un’area molto più vasta con capacità di difesa aerea limitate

AgenPress. Diversi droni ucraini hanno sorvolato la più grande raffineria russa e, uno dopo l’altro, si sono schiantati contro l’unità di distillazione del greggio, avvolgendo l’impianto in palle di fuoco e nuvole di fumo. Non c’era praticamente alcuna difesa aerea perché le autorità russe avevano dato per scontato che la raffineria, situata nella città siberiana di Omsk, fosse troppo lontana dall’Ucraina per essere minacciata.

L’attacco, che ha innescato il divieto di esportazione di gasolio di mercoledì e ha intensificato la crisi petrolifera russa che dura da un mese, ha segnato una significativa espansione del raggio d’azione dei raid aerei ucraini. Fino ad ora, questi erano stati confinati nella Russia europea, entro circa 1.600 chilometri dal territorio controllato da Kiev. Ma Omsk si trova a quasi 2.400 chilometri di distanza in linea d’aria.