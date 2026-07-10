L’Iran starebbe valutando un nuovo piano per assassinare Donald Trump

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Secondo alcune fonti, Israele ha recentemente condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che, a suo dire, dimostrerebbero che l’Iran starebbe valutando un nuovo piano per assassinare il presidente degli Stati Uniti 

AgenPress. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che, a suo dire, indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Trump, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza dei fatti. Questa scoperta segnerebbe un’escalation nella guerra tra Washington e l’Iran.

Da anni l’Iran ha promesso apertamente di vendicarsi di Trump per l’assassinio di Qassem Soleimani, un alto generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, avvenuto durante il primo mandato del presidente. 

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