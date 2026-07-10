Spagna. Dodici morti in un incendio boschivo

AgenPress. Un incendio boschivo scoppiato giovedì pomeriggio vicino ad Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna, ha causato la morte di 12 persone, alcune delle quali sono state ritrovate nelle proprie auto.

Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez ha espresso “enorme tristezza” per le “tragiche conseguenze dell’incendio che sta colpendo la provincia di Almería”, porgendo le sue “condoglianze” alle famiglie delle vittime e invitando gli operatori dei servizi di emergenza a prestare “massima attenzione”.

La Spagna, Paese in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici, ha registrato negli ultimi anni ondate di calore sempre più prolungate in primavera e in estate, con temperature che talvolta superano i 40° Celsius, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi devastanti.

Nel 2025, quasi 4 milioni di ettari di terreno sono stati ridotti in cenere dagli incendi in Spagna, secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi, il bilancio più grave nella storia moderna del Paese iberico. Gli incendi dello scorso anno, che hanno interessato oltre 8.000 ettari, hanno causato otto morti, 86 feriti e costretto più di 42.000 persone ad evacuare le proprie case, secondo i dati del Ministero dell’Interno.

Il governo regionale dell’Andalusia ha comunicato nelle prime ore del mattino che l’incendio nella località di Los Gallardos ha causato 12 morti. In precedenza, i servizi di emergenza della regione avevano segnalato sei vittime “nella località di Bedar, alcune delle quali ritrovate nelle proprie auto”.

Una cinquantina di residenti avrebbero dovuto trascorrere la notte in un centro culturale trasformato in area di accoglienza per le vittime dell’incendio, mentre molte strade sono state interrotte.

La Spagna è attualmente colpita da una nuova ondata di calore e diverse zone dell’Andalusia sono già state poste in allerta arancione.

Alla fine di maggio, il Primo Ministro Sánchez ha assicurato che la Spagna avrebbe schierato la forza “più numerosa” mai assemblata per combattere gli incendi boschivi quest’estate.

Negli ultimi giorni, diversi incendi sono divampati in Spagna, in particolare uno che ha bruciato oltre 20.000 ettari in Catalogna (nord-ovest), a pochi chilometri dalla frequentatissima Costa Brava.