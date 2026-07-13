Patrizio Paoletti: “Il coraggio di essere presenti in un’epoca che ci vuole assenti”

AgenPress. Attraversiamo un’epoca segnata da un paradosso tanto sottile quanto devastante: mai così connessi, mai così assenti. Siamo costantemente raggiungibili, inondati da flussi ininterrotti di informazioni, immersi in una rete globale che promette di avvicinarci a tutto, ma che di fatto ci allontana dal baricentro più importante: noi stessi. In questo scenario la consapevolezza di sé cessa di essere una speculazione filosofica o un tema astratto e si rivela per ciò che è realmente: una necessità biologica, esistenziale e urgente.

C’è un motivo preciso se oggi avvertiamo questa fatica diffusa. Per la prima volta nella storia umana, la distrazione non è più un evento accidentale, bensì un modello di business. Esiste un’intera economia globale progettata per catturare la nostra attenzione, frammentarla e nutrirsi dei nostri automatismi. Quando l’attenzione è frammentata, la nostra capacità di scegliere si azzera. Smettiamo di agire e iniziamo semplicemente a reagire agli stimoli esterni. La vita scorre in automatico, guidata da spinte invisibili che non abbiamo deciso.

Ecco perché la consapevolezza è l’unico vero contropotere. Non intesa come fuga dal mondo o rifugio mistico, ma come capacità concreta di osservare le proprie dinamiche interiori prima di tradurle in azione. È in quel microscopico, prezioso intervallo tra lo stimolo e la risposta che si gioca la nostra libertà. Coltivare quell’intervallo significa smettere di subire la vita e ricominciare ad abitarla.

Una bussola nel tempo dell’incertezza strutturale

La seconda ragione che rende la presenza indispensabile riguarda la natura del tempo che stiamo vivendo. L’incertezza attuale non è una fase passeggera; è strutturale. Le accelerazioni geopolitiche, ecologiche, tecnologiche ed economiche stanno sgretolando i punti di riferimento esterni sui quali eravamo abituati a poggiare le nostre certezze.

Quando le strutture esterne tremano, l’unico terreno stabile che resta è quello interiore. Lavorare su di sé non significa illudersi che tutto vada bene, ma edificare un centro di gravità da cui osservare il cambiamento senza esserne travolti. Chi non possiede questo ancoraggio oscilla drammaticamente a ogni scossa del mondo; chi ha imparato a conoscere il proprio «stato d’essere», invece, mantiene la capacità di scegliere la direzione.

Presidiare il confine dell’umano

Siamo inoltre spettatori di una rivoluzione tecnologica senza precedenti: le macchine imitano sempre meglio funzioni che ritenevamo un’esclusiva dell’intelletto umano. Calcolano, scrivono, prevedono, conversano. Davanti a questa sbalorditiva imitazione, dobbiamo domandarci: cosa ci rende davvero propriamente umani?

La risposta non risiede in una prestazione cognitiva, ma nella capacità di presenza. La consapevolezza di esserci, la facoltà di dare un senso profondo alle cose, di agire secondo coscienza e di entrare in un contatto autentico, empatico, con l’altro. Sviluppare l’autoconsapevolezza non è un nostalgico ritorno al passato, ma il presidio della frontiera stessa dell’umano. È l’educazione all’unica intelligenza che nessuna macchina potrà mai replicare: quella che nasce dal contatto intimo e profondo.

È fondamentale chiarire un equivoco: un percorso di consapevolezza non è una terapia, né la riparazione di un difetto strutturale. È un lavoro squisitamente evolutivo. È lo sviluppo di un potenziale latente che ogni essere umano possiede, ma che pochi decidono di allenare. Ricordando le parole di Madre Teresa: «perché la lampada continui a bruciare bisogna metterci dell’olio». La presenza non è una conquista definitiva, ma una pratica quotidiana, una costanza, un esercizio di attenzione intenzionale.

Dal sé al mondo: l’atto civile della coscienza

Qualcuno potrebbe obiettare che dedicarsi alla propria interiorità sia una forma di ripiegamento individualista o un lusso narcisistico di cui faremmo volentieri a meno in tempi di crisi collettive. La realtà ci mostra l’esatto contrario.

La trasformazione si muove sempre secondo tre cerchi concentrici: inizia in se stessi, si espande nell’ambiente in cui si opera, e infine impatta sull’intero pianeta. Non esistono scorciatoie che possano saltare il primo cerchio. Le grandi crisi del nostro tempo, da quella ecologica a quella relazionale, affondano le proprie radici nella qualità della coscienza degli individui che le generano. Elevare la qualità della propria presenza a se stessi e agli altri è, di fatto, l’atto civile e politico più concreto ed efficace che possiamo compiere.

Il nostro tempo su questa Terra è limitato. Spesso le nostre giornate scivolano via senza che ce ne accorgiamo, consumate dalla routine. Decidere di fermarsi, anche solo per un istante, e chiedersi: “Chi sta vivendo questa esistenza?” significa riprendere in mano le redini del proprio destino.

Avere il coraggio di essere presenti non significa non avere paura, ma possedere la forza di restare svegli proprio nell’attimo in cui la vita ci chiede di scegliere. Siamo umani perché capaci di decidere cosa manifestare, cosa trasmettere e chi vogliamo essere, per noi stessi e per tutte le persone che incroceremo sul nostro cammino.