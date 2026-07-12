Mojtaba Khamenei promette vendetta. Anche Giorgia Meloni nella presunta lista nera dell’Iran

AgenPress. Sale la tensione sul fronte mediorientale dopo le dichiarazioni attribuite a Mojtaba Khamenei, che avrebbe promesso vendetta per la morte del padre, l’ayatollah Ali Khamenei. Secondo quanto riportato, il figlio della Guida Suprema avrebbe affermato: “È un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta”, riferendosi alla volontà di vendicare l’uccisione del leader iraniano.

Nelle dichiarazioni non vengono indicati esplicitamente i destinatari delle possibili ritorsioni. Tuttavia, secondo diverse ricostruzioni circolate nelle ultime ore, tra i presunti responsabili indicati da ambienti vicini a Teheran figurerebbero il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e alcuni leader europei, tra cui la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

L’eventuale inserimento di Meloni e degli altri capi di governo europei in una presunta “lista nera” rappresenterebbe un ulteriore elemento di preoccupazione in un contesto internazionale già caratterizzato da forti tensioni. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane sulla composizione di tale elenco né sono stati diffusi documenti che ne attestino l’esistenza.

Le dichiarazioni attribuite a Mojtaba Khamenei rischiano comunque di alimentare il clima di instabilità nella regione, mentre la comunità internazionale continua a seguire con attenzione gli sviluppi della crisi e le possibili conseguenze sul piano diplomatico e della sicurezza.