L’Iran ha avvertito che non si considera più vincolato dall’accordo con gli Stati Uniti

AgenPress. L’Iran ha avvertito oggi che non si considererà più vincolato dal protocollo dell’accordo raggiunto a giugno con gli Stati Uniti se questi ultimi non rispetteranno gli impegni presi per porre fine alla guerra, ma ha affermato che continuerà le consultazioni con i paesi mediatori per “prevenire un’escalation” con gli Stati Uniti.

“Ogni volta che l’altra parte non adempie ai propri obblighi, noi non onoreremo i nostri. Continueremo ad agire allo stesso modo”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai in una conferenza stampa a Teheran, in seguito alla ripresa delle ostilità tra i due paesi in guerra.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha tuttavia affermato che l’Iran continuerà le consultazioni diplomatiche con i paesi mediatori Qatar, Pakistan e Oman, al fine di “prevenire un’escalation” con gli Stati Uniti.

“Il ruolo dei mediatori è quello di proseguire gli sforzi per prevenire un’escalation delle tensioni”, ha affermato Baghai, aggiungendo che il suo Paese è stato in contatto “negli ultimi giorni” con il Qatar e l’Oman, due Paesi presi di mira militarmente da Teheran, nonché con il Pakistan.

Baghai ha aggiunto che l’Iran sta cercando di concordare con l’Oman un meccanismo comune per lo Stretto di Hormuz, ma le pressioni statunitensi sull’Oman stanno ostacolando questi sforzi.