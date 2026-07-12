Le Guardie Rivoluzionarie annunciano che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso

AgenPress. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato oggi che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, dopo aver sparato colpi di avvertimento contro una nave che avrebbe tentato di attraversare una rotta non autorizzata.

Secondo la televisione di stato iraniana, a seguito di questo incidente, è stata decisa la chiusura dello Stretto di Hormuz fino a nuovo avviso e “fino alla cessazione dell’intervento americano nella regione”. È stato inoltre sottolineato che a nessuna nave sarà consentito il transito attraverso lo Stretto di Hormuz e che, qualora il nemico usasse l’incidente come pretesto per lanciare nuovi attacchi contro la Repubblica islamica, riceverà una “dura risposta”.